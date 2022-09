Sozialarbeit in über 80 Tiroler Schulen geplant

Nachfrage steigt

Seit der Implementierung der Schulsozialarbeit im Jahr 2008 befindet sich diese auf einem Expansionskurs, der gerade in den vergangenen Jahren an Fahrt aufgenommen hat. Neben den bereits etablierten 60 Schulen, in denen die Schulsozialarbeit mit Schulbeginn wieder startet, kommen mit Schulbeginn die Mittelschule und Polytechnische Schule in Wattens, die Mittelschulen I und II und die Polytechnische Schule in Schwaz sowie fünf Volksschulen in Innsbruck-Stadt (Amras, Hötting, Innere Stadt, Dreiheiligen und Schule am Inn) hinzu.