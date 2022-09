Jaissle äußert sich zu Zielen und sorgt für Lacher

Es geht wieder los! Am Dienstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) trifft Red Bull Salzburg in der Champions League auf den italienischen Topklub AC Milan. Trainer Matthias Jaissle, der mit den Salzburgern in der vergangenen Saison zum ersten Mal den Einzug in das Achtelfinale der „Königsklasse“ geschaffte hatte, äußerte sich bei der Pressekonferenz zu den Champions-League-Zielen des Serienmeisters.