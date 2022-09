Fendrich-Konzert: Auf Starkregen folgte Sonne

„Was soll man sagen, wenn man hört, was man in einer Nacht zerstört hat und ein Volk ohne Land ist?“ So heißt es in dem von Rainhard Fendrich 2016 komponierten Song „Frieden“, den der großartige Sänger und Songwriter zum Abschluss seines fulminanten Konzertes auf der Festung Kufstein gab. Diese in der Gegenwart als prophetisch zu sehenden Zeilen sorgten für betroffene Stille in der randvoll besetzten Arena der Josefsburg, da jeder dieses Lied Fendrichs als seinen Kommentar auf Putins Krieg verstand.