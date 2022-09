Harry und Meghan lassen Charles eiskalt abblitzen

Schon am Wochenende sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan in der alten Heimat gelandet sein - im Linienflieger, nicht im Privatjet, wie es jetzt hieß. In den nächsten Tagen gibt es für die Sussexes dann volles Programm: unter anderem besuchen sie eine Veranstaltung im Rahmen der „Invictus Games“ in Düsseldorf und einige Charity-Veranstaltungen in Großbritannien. Einen Besuch bei den Verwandten wird es unterdessen nicht geben. Die Sussexes ließen Prinz Charles nämlich eiskalt abblitzen!