Zwischen Krise und Hoffnung: Quo vadis, Europa?

Wie sieht jemand aus, der den Friedensnobelpreis erhalten hat? Die meisten Menschen denken dabei wohl eher an Mutter Teresa, Nelson Mandela oder den Dalai Lama - und weniger an eine gewaltige Institution, die von Kritikern oft und gern als bürokratischer Moloch bezeichnet wird. Dennoch: Die Europäische Union hat im Jahr 2012 die weltweit wichtigste Auszeichnung für Friedensbemühungen empfangen. Waffenlieferungen an Drittstaaten gab es übrigens auch schon vor dem Krieg in der Ukraine.