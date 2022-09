28-Jähriger mit Kopf gegen Laterne gestoßen

Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung ist es in der Nacht auf Sonntag im Salzburger Stadtgebiet zu einer schweren Körperverletzung gekommen. Laut Polizei packte ein 15-jähriger Rumäne seinen Kontrahenten, einen 28-jährigen Afghanen, am Genick und schlug dessen Kopf kräftig gegen eine Straßenlaterne. Nach einer kurzen Fahndung wurde der Verdächtige mit seinem 16-jährigen Begleiter in Tatortnähe gefasst.