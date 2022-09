Papa der Verstorbenen: „Werden nicht gehört“

Zeugen und Gutachter sagten an mehreren Verhandlungstagen im Gericht in Rijeka aus – auch Dieter Heinz. „Es ist traurig, dass wir in der Bringschuld sind und unsere Erfahrung nicht berücksichtigt wird. Unsere Meinung wird von der kroatischen Justiz nicht gehört.“ Im Prozess geht es nun um eine entscheidende Frage, erklärt der kroatische Anwalt Ivan Primorac: Wie schnell war das Motorboot? Ein Gutachten soll das klären. Doch seit Wochen findet sich kein Experte.