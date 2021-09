Der Motorboot-Lenker fühlt sich nicht schuldig

„Mir liegt es nicht daran, dass der Angeklagte im Gefängnis sitzt. Mir liegt nur daran, dass die Bootsfahrer mehr aufpassen. So etwas darf nie mehr passieren“, sagt Dieter Heinz. Der Flachgauer mit 30 Jahren Taucherfahrung war an jenem Schicksalstag mit seiner Tochter in Malinska tauchen – als das Schlimmste passierte. Ein Motorboot-Unfall, der Verenas Leben mit einem Schlag beendete.