Was passiert mit unserem Geld, Herr Brunner?

Der Wiener Bürgermeister zitiert in einem Interview das Sprichwort „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“. Und meint, auf das angespannte Verhältnis zwischen Wien und Bund angesprochen, man rufe nicht in diesen Wald hinein, sondern man schreie hinein.

Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Niemand hat am letzten Wochenende, als die Wien Energie den Bund um Hilfe gebeten hat, geschrien. Wir haben eine dramatische Situation ganz ruhig und sachlich besprochen.