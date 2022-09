Eisenkopf über ihr Leben voller Höhen und Tiefen

Was waren Ihre ersten Gedanken?

Da erlaubt sich jemand einen Scherz! Ich hätte einen Lottogewinn für wahrscheinlicher gehalten. Und dann kamen Gedanken in mir auf: Traue ich mir das zu? Kann ich vor so vielen Menschen überhaupt reden? Wenn ich in der Schule ein Referat halten musste, war ich schon drei Tage davor völlig fertig. Deshalb war dann auch das erste halbe Jahr als Landesrätin ein tägliches Hinausbewegen aus der Komfortzone.