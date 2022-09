800 „Krone“-Wanderer strahlten in Jochberg

Normalerweise bewegen sich die Wagstättbahn in Jochberg und die anschließende spektakuläre 3S-Gondelbahn im Sommer keinen Zentimeter. Für den „Krone“-Wandertag machte unser langjähriger bewährter Partner, die Bergbahn Kitzbühel, eine Ausnahme! „Dafür haben wir gerne eine ganze Vorbereitung investiert“, verrieten die Vorstände Anton Bodner und Christian Wörister. Und so versammelte sich eine bunte Schar an motivierten Lesern, um mit dem „Krone“-Kupon zwei Seilbahnfahrten zum Sondertarif zu erhalten.