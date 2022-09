Noch elf Kandidaten im Rennen um die Hofburg

Wie damals wird die Bundeswahlbehörde auch in ihrer Sitzung morgen, samstagabends, jenen, die die Hürde verfehlt haben, eine Nachfrist gewähren (bis Dienstag, 24 Uhr). Dann zählt die Wahlbehörde - wie jetzt auch - noch einmal die Unterstützungserklärungen. Am Donnerstag tritt sie dann neuerlich zusammen, um - wie vom Gesetz vorgesehen am 31. Tag vor der Wahl - die Wahlvorschläge abzuschließen und kundzumachen. Dann können die Stimmzettel in Druck gehen.