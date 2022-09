Nicht artig für Essen bedankt: Bekannter schlug zu

Opfer leidet Monate nach der Tat noch an Schmerzen

„Haben Sie aus dem vom Gericht angeordneten Anti-Aggressionstraining nichts gelernt?“, will der Herr Rat wissen. „Dass ich halt nicht aggressiv sein soll“, kommt die wenig überzeugende Antwort. Den heißen Tipp seiner Bewährungshelferin, sich beim Opfer zu entschuldigen, schlägt er aus. Entsprechend arrogant und überheblich fällt sein Schlusswort vor der Urteilsverkündung aus: „Ich will mich bei allen entschuldigen für die Zeitverschwendung wegen so einer Tat.“