11-Jähriger starb: Bauer wird angezeigt

Und so sieht es rechtlich aus:

Kommt es für den 30-jährigen Traktorlenker tatsächlich zu einer Anklage wegen grob fahrlässiger Tötung durch die Staatsanwaltschaft und in weiterer Folge zum Prozess, droht dem Mann laut Paragraf 81 StGb eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. In Oberhofen am Irrsee verunglückte am 12. April ebenfalls ein 11-Jähriger, als er unerlaubterweise mit dem Moped seiner Mama unterwegs war und in einem nicht beleuchteten Tunnel gegen einen entgegenkommenden Traktorlenker krachte. Auch hier gab es gegen Mutter und Traktorfahrer Anzeigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Nach dem Unfall im Bezirk Freistadt am 24. Juni, bei dem ein 9-Jähriger mit dem Traktor die eigene Mutter teilweise überrollt hat, wird es keine strafrechtlichen Konsequenzen geben. Falls es sich bei Beschuldigten um nahe Angehörige der Opfer handelt, ist eine Diversion eine oft praktizierte Lösung. Dazu müssen alle Umstände ebenso geklärt sein, wie die Verantwortung für den Unfall.