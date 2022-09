Traktor kippte um: Bub (11) wurde tödlich verletzt

In Oberösterreich ist es am Donnerstag zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Ein Elfjähriger dürfte in Überackern (Bezirk Braunau) einen Hoftrack gelenkt haben, verlor die Kontrolle und wurde aus der Fahrerkabine geschleudert. Der Kopf des Kindes wurde zwischen Dach und Straße eingeklemmt, sämtliche Reanimationsversuche der Helfer blieben erfolglos.