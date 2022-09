FPÖ ätzt: „Van der Bellen in Parallel-Universum“

BP-Wahl: Van der Bellen mit 25.000 Unterstützungserklärungen

Unterdessen hat Van der Bellen am Freitag - am letztmöglichen Tag - rund 25.000 Unterstützungserklärungen für sein Wiederantreten bei der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober vorgelegt, mehr als alle anderen Kandidaten. Notwendig waren nur 6000, sie mussten bis Freitagnachmittag bei der Wahlbehörde eingereicht werden. Van der Bellen ist der aussichtsreichste Hofburg-Aspirant. Als sein Ziel nannte er das Erreichen der absoluten Mehrheit schon im ersten Wahlgang.