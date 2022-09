Stahlkonzern ArcelorMittal weitet Kurzarbeit aus

Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal stellt wegen der hohen Energiekosten vorübergehend zwei Anlagen in Bremen und Hamburg ab. In beiden Werken gebe es bereits jetzt Kurzarbeit, die nun ausgeweitet werde. Auch an den Produktionsstandorten in Duisburg und Eisenhüttenstadt gebe es Kurzarbeit.