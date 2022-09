Klimawandel könnte Hagelkörner größer machen

So erreichen Hagelkörner ihre enorme Größe

Während eines Gewitters werden durch Aufwinde Wassertropfen in die Atmosphäre getragen. Wenn die Luft kalt genug ist, gefrieren diese Tropfen. Da sich die Feuchtigkeit aus der Luft an der Außenseite der gefrorenen Tropfen sammelt, werden sie größer. Ein Stein wächst so lange, bis der Aufwind, der ihn hochhält, ihn nicht mehr tragen kann. Wenn viel Feuchtigkeit in der Luft ist und der Wind, der ihn aufrecht hält, sehr stark ist, wird ein Hagelkorn größer.