Drohende Strafe: Schlechte Nachricht für Hamilton

Fakt ist: Der Motor des Mercedes ist kaputt. Da Hamilton in Belgien bereits mit der dritten Power Unit an den Start gegangen war, ist das erlaubte Kontingent bereits aufgebraucht. Bei einem erneuten Wechsel wird der 37-Jährige am Wochenende in Zandvoort wohl strafversetzt werden. Zwar könnte das Team versuchen, den Motor noch einmal einsatzfähig zu bekommen, sollte sich die Einheit jedoch als irreparabel erweisen, bleibt Hamilton wohl nichts anderes übrig, als eine Strafe in Kauf zu nehmen - wonach es derzeit aussieht.