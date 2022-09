„Ziemlich hohe Belastung“ bei Hamiltons Aufprall

Überlastung bereitet Sorgen

Bei Mercedes wird man „jetzt ein paar Tage brauchen, um alle Komponenten zu überprüfen, denn es wird eindeutig eine Überlastung der Aufhängungskomponenten und des Getriebes gegeben haben, und wir müssen sicherstellen, dass wir das volle Ausmaß der Anforderungen vor Zandvoort verstehen“, so Vowles. Sollte der Motor des Mercedes-Boliden beschädigt sein, muss Hamilton in der Startaufstellung beim kommenden Rennen in den Niederlanden zurück.