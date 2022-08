Nach „Idioten-Crash“: Lewis Hamilton droht Strafe

Und jetzt droht Hamilton auch noch ein Nachspiel! Wie „motorsport-total.com“ berichtet, wurde die in Spa verwendete Power-Unit nach der Kollision zur Inspektion an die Mercedes-Motorenabteilung in Brixworth zurückgeschickt. Man sei „definitiv in Sorge“, so ein Sprecher des Teams. Man darf gespannt sein, ob die Power-Unit wieder eingesetzt werden kann.