Langzeitarbeitslosigkeit in Salzburg sinkt stark

„Salzburg im Vergleich an erster Stelle“

„Hier zeigt sich, wie wichtig die zahlreichen Betriebsbesuche und die damit verbundenen Beratungen sind. Personal finden und halten und das gesamte Potential ausschöpfen waren die wichtigsten Botschaften an die Salzburger Betriebe. Langzeitbeschäftigungslosen Personen Mut zu machen und mit der nötigen Qualifizierung zu unterstützen ist ein wichtiger Beitrag der AMS Experten. Die Eingliederungsbeihilfe ist ein wichtiges Instrument bei der Wiedereingliederung nach langer Arbeitslosigkeit. Mit der Eingliederungsbeihilfe der Aktion ‚Sprungbrett‘ waren über 66 Prozent der geförderten Personen auch nach drei Monaten nach Beendigung der Förderung noch in Beschäftigung. Das Bundesland Salzburg ist hier im Österreichvergleich an erster Stelle“, so AMS-Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer zu den Erfolgen bei der Vermittlung von langzeitbeschäftigungslosen Personen.