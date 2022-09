Teurer Schulstart bringt Familien oft in Notlage

Die Kosten wachsen mit den Kindern mit

Die Arbeiterkammer erhebt laufend die Schulkosten. Im Schnitt machten diese im Vorjahr 1796 Euro pro Kind aus. In der Volksschule liegt der Wert darunter, in der Oberstufe mit 2051 Euro deutlich darüber. Klar ist, dass die Belastung heuer stark steigt. „Es drückt der Schuh“, bestätigt Ernst Haunholter, Leiter der Bildungsabteilung in der Tiroler Arbeiterkammer. Viele Anfragen erreichen die AK derzeit. „Eltern haben Angst davor, was jetzt noch alles auf sie zukommt“, fasst Haunholter die Stimmungslage zusammen.