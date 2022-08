Verluste der steirischen Raiffeisen im 1.Halbjahr

Minus 134,7 Millionen Euro: So das Gesamtergebnis der Raiffeisen Landesband Steiermark im ersten Halbjahr 2022. Fast 105 Millionen Euro waren es im selben Vergleichszeitraum im Vorjahr. Wie das Generaldirektor Martin Schaller am Mittwoch in einer Aussendung erklärt? „Banken haben die Funktion, in Krisenzeiten diverse Marktbewegungen zu kompensieren und auszugleichen.“ Insbesondere heuer sei das Ergebnis durch Bewertungseffekte am Markt verzerrt und als Momentaufnahme zu sehen. Auch die Beteiligung an der Raiffeisen Bank International (RBI) trübe das Ergebnis.