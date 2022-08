Kein Unterricht von infizierten Volksschullehrern

Wie läuft der Alltag in den Klassenzimmern ab, wenn in eineinhalb Wochen wieder die Schule beginnt? Dieser Frage haben sich am Dienstag in Linz Lehrer-, Schüler- und Elternvertreter, Gesundheitsexperten sowie verantwortliche Politiker im Rahmen eines Runden Tisches gewidmet. Die Antwort der zuständigen LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP): „Einigermaßen normal.“ Das heißt: Anders als in den vergangenen zwei von Corona-Maßnahmen geprägten Schuljahren sind verpflichtende PCR-Tests, FFP2-Masken und Ninja-Pässe in Oberösterreichs Schulen vorerst kein Thema mehr.