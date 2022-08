Übergelaufener Ukraine-Politiker wurde ermordet

Mutmaßliche Mordwaffe war auf Opfer registriert

In seinem Heimatgebiet Cherson diente er derweil als Vizegebietschef und Landwirtschaftsminister. Im Juni überlebte er ein Sprengstoffattentat, doch bei dem zweiten, jüngsten Angriff verlor er schließlich sein Leben. Er wurde mit einer Kugel im Kopf in seinem Haus in der Stadt Hola Prystan aufgefunden. Am Tatort wurde auch eine Schusswaffe gefunden, die laut „Radio Free Europe“ auf das Opfer registriert war. Medienberichten zufolge wurde seine Freunin mit einer Stichwunde ins Krankenhaus eingeliefert, wo diese verstarb.