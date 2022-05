Ukrainer in Cherson bekommen bald russische Pässe

„Wir werden uns maximal in den Aufbau der Russischen Föderation integrieren“, kündigte dieser an. Schon in den kommenden Monaten werde Cherson vollständig auf den Rubel als Währung umstellen. Ukrainische Banken sollten ihre Arbeit einstellen. „Wir werden die Arbeit von Banken organisieren, die direkt mit Russland verbunden sind“, sagte Stremoussow.