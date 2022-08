Klage über 30 Stunden in zwei Wochen für Ehrenamt

Er ist überzeugt, dass auch in den anderen Fraktionen nicht alle die Meinung der Eigentümervertretung teilen. Dass er in diesem Zusammenhang appellierte, nicht wie reines „Stimmvieh“ zu agieren, stieß vielen sauer auf. SP-Stadtvize Peter Stummer: „Das ist respektlos. Alle Fraktion haben sich über viele Stunden mit dem Thema auseinandergesetzt. Jeder wird so abstimmen, wie er glaubt.“