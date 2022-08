Sorge vor Übernahme der Energie Ried durch Konzern

Volle Akteneinsicht

Besonders brisant: Der Berater sitzt im Aufsichtsrat der Energie AG des Landes, hat volle Einsicht in die Rieder Geschäfte. Das heizt die Gerüchte an, dass der Konzern die Energie Ried „schlucken“ könnte. Diese verlor wegen des Betrugsskandals der Ex-Geschäftsführer (für sie gilt die Unschuldsvermutung) deutlich an Wert. Für die drohenden Rückzahlungen bildete das Unternehmen zuletzt Rückstellungen von 26 Millionen €. In guten Zeiten fährt die Energie Ried zwei bis vier Millionen Euro Gewinn pro Jahr ein, die für das Stadtbudget von enormer Bedeutung sind.