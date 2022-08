Verstärkungen für Chelsea? „Nicht mehr viel Zeit!“

Salzburgs Champions-League-Gegner Chelsea würde sich vor dem Ablauf der aktuellen Transferperiode gerne noch verstärken. Der Trainer des englischen Spitzenklubs, Thomas Tuchel, kündigte am Montag - einen Tag vor dem Auswärtsspiel in Southampton - an, dass ihm Verstärkungen bis zum Ende des Transfer-Fensters am Donnerstag durchaus gelegen kämen.