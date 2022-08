Zeche geprellt: Urlaub endet für Deutschen in Haft

Einem mutmaßlichen Zechpreller konnte die Tiroler Polizei nun das Handwerk legen: Der 71-jährige Deutsche soll eine falsche Identität vorgetäuscht und sich über eine Woche in ein Hotel in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) eingemietet haben. Der Verdächtige wurde festgenommen und sitzt mittlerweile in Haft.