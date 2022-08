Angreifer gab es nicht: Messerattacke nur erfunden

Indem er vorgab, Opfer einer Messerattacke geworden zu sein und sich dabei an der Hand verletzt zu haben - die „Krone“ berichtete -, rief ein Österreicher im Tiroler Kufstein am Freitag die Polizei auf den Plan. Nach intensiven Ermittlungen der Beamten stellte sich jetzt jedoch heraus, wie es wirklich zu den Schnitten an seiner Hand gekommen ist.