Freundin angemacht? Streit endet mit Messerattacke

Völlig eskaliert ist am späten Freitagabend ein Streit zwischen zwei Männern vor einem Lokal in Kufstein in Tirol: Nachdem ein Unbekannter offenbar die Freundin eines 32-jährigen Tirolers angemacht hatte, kam es zu einer Auseinandersetzung, im Zuge derer der unbekannte Mann versucht haben soll, mit einem Messer auf seinen Kontrahenten einzustechen. Bei der Abwehr des Angriffs erlitt der Einheimische Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen.