Dreiste Mogelpackungen verschleiern Teuerungen

Doppelte Böden & Co.: So erkennt man die Tricks

Doppelte Böden, mehr Karton und Plastik – durchschauen kann den Trick nur, wer sich an die ursprüngliche Füllmenge erinnert und vergleicht. Denn manche Hersteller zeigen sich besonders kreativ bei der Gestaltung der Verpackungen. Damit diese annähernd gleich groß bleiben, gibt es einfach mehr Karton, Plastik und Hohlräume wie zum Beispiel doppelte Böden in Schachteln und Dosen.