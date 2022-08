Faustschlag: Parksheriff attackiert und verletzt

„Narrisch worden“

Doch noch bevor alarmierte Beamte am Ort des Geschehens eintrafen, ergriff der mutmaßliche Angreifer die Flucht. Lange verschwunden blieb er aber nicht, noch am Abend stellte sich der Verdächtige. Der Österreicher gab an, „er is narrisch worden“, da er ohnehin ein Parkpickerl besitze. Zudem stellte er die Angelegenheit zumindest etwas anders dar. Wüste Beschimpfungen gab er dabei aber ebenso zu wie den Schlag gegen das Lesegerät. Er wurde angezeigt.