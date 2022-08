Die voestalpine bringt die ganze Welt auf Schiene

Unter dem Namen „Railway Systems“ werden Schienen, Weichen und Signaltechnik hergestellt, die dann auch im Gesamtpaket zum Einsatz kommen - wie etwa bei den U-Bahnen in der französischen Hauptstadt Paris, in Singapur, São Paulo/Brasilien, Sydney/Australien und in Wien. Bei Straßenbahnen ist das Rundum-Angebot made by voestalpine unter anderem in Zürich oder Oslo gefragt. Für den Gotthard-Basistunnel in der Schweiz, den längsten Eisenbahntunnel der Welt, lieferte die voestalpine Schienen und Weichen.