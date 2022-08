Amok-Lenkerin (36) ließ sich nicht stoppen

Zunächst stahl die Frau am Mittwoch am Imsterberg einen Pkw, in Nassereith und Samnaun tankte sie dann ohne zu zahlen. Bei Mals (Südtirol) stoppte dann am Donnerstag eine rote Ampel zunächst das Fahrzeug, doch die Lenkerin raste weiter. Viel zu schnell und immer wieder mit gefährlichen Situationen. Ein Beamter wurde bei einem Sprung zur Seite leicht verletzt. Wieder in Tirol erzeugte die Polizei einen künstlichen Stau, doch wieder trat die 36-Jährige trotz eindringlicher Zeichen der Polizei die Flucht an. Erneut wurde ein Polizist dabei leicht verletzt.