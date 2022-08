Frau will Äffchen „Milly“ im Klo hinunterspülen

„Milly“ hat jetzt einen Partner namens „Moon“

Das zunächst völlig verängstigte weibliche Äffchen namens „Milly“ wurde nach RSPCA-Angaben nach seiner Rettung im Jänner dieses Jahres in ein Affenhaus in der englischen Grafschaft Dorset gebracht, wo es sich inzwischen von den Misshandlungen erholen konnte. Es habe sogar einen Partner namens „Moon“ gefunden, hieß es in der Mitteilung weiter. „,Moon‘ hat schnell auf ,Millys‘ Hilferufe reagiert und war stets an ihrer Seite, um sie zu bestärken - das hat ihr geholfen, wieder Vertrauen zu finden“, hieß es in der Mitteilung.