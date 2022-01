Im Drogenrausch Katzen schwer misshandelt

Der Freund (22) aus Stockerau im Bezirk Korneuburg wurde von der Frau aufgenommen, weil er sonst kein Dach über dem Kopf gehabt hätte. In der Nacht dürfte er allerdings Crystal Meth konsumiert haben. Im Drogenrausch drehte der junge Mann dann völlig durch. Er zündete das Fell der Katzen an und fügte den beiden wenige Monate alten Tieren schwere Verletzungen zu. Vor allem „Avina“ hat es schlimm erwischt: Verbrennungen, Brüche, Schädel-Hirn-Trauma, Einblutungen und der Verlust des Sehvermögens wurden in der Tierklinik später festgestellt.