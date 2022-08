Warum? 2003-er Lied in den Charts wieder ganz oben

Denn „Bring Me To Life“ war zwar 2003 vom Soundtrack des Filmes Daredevil mit Ben Affleck in der Hauptrolle bekannt. Der Film erlebt aber derzeit kein Revival. Auch auf TikTok ging kein Video mit der Grunge-Liebhaberin Amy Lee viral. Auch auf Twitter, Facebook und Instagram kein Zeichen einer viralen Tendenz. Woher also die eindeutig gewachsene Popularität?