4 Jahre Haft wegen Raubüberfälle im Stadtzentrum

Laut Anklage soll der fünffach vorbestrafte Mann am 25. Juli einem Opfer im Bereich der Dreifaltigkeitskirche in Salzburg einen Schlag in den Bauch versetzt haben. Dabei soll er versucht haben, auch die Geldtasche zu stehlen. Nur einen Tag später traf der Slowake wieder auf sein Opfer: Dabei soll er es wieder attackiert haben. Wenige Tage danach, am 28. Juli, soll der 25-Jährige im Kurgarten beim Schloss Mirabell ein anderes Opfer vom Rad gestoßen haben. Mit Gewalt durchsuchte er den Mann nach Wertgegenständen und nahm ein Handy mit.