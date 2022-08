Zerbröselt Österreichs Rechte?

Keiner will mit Kickl

Genau hier liegt nur leider der Schönheitsfehler an dem Erfolg der Blauen. Ihr harter Kurs hat nämlich nicht nur zum soliden Comeback geführt, sondern auch dazu, dass keiner der anderen Parteien mit einem Herbert Kickl wollen würde. So schön also die Umfragewerte auch sind: Was nützt es, wenn man dann erst recht nicht mitregieren kann?