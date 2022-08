Hitlergruß-Fahndung: Spur zu Neonazi-Treffen

Ein Mann hat sich nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos der Wiener Polizei gestellt. Diese hatte am Montag Bilder zweier Verdächtiger, die im Mai in der U3-Station Hütteldorfer Straße in Rudolfsheim nationalsozialistische Parolen gerufen, fremdenfeindliche Aussagen getätigt und den Hitlergruß gezeigt haben sollen, publiziert.