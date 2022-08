Nach EM-Märchen: Polcanova erstmals in den Top-10

Polcanova, Gardos und Habesohn sind nur wenige Tage nach den erfolgreichen Tagen bei den European Championships diese Woche in Olmütz wieder im Einsatz. Die EM-Dritten Polcanova/Gardos spielen beim dortigen WTT-Feeder ab Donnerstag um Punkte für die Olympia-Qualifikation. Da hat sich das heuer neu formierte Duo durch die EM-Medaille im Ranking um 27 Plätze auf Weltranglistenposition 36 verbessert. Nun soll es in Blickrichtung größerer Events so weitergehen. Während Polcanova im Einzel nicht antritt, ist Gardos da topgesetzt und Daniel Habesohn auf Position drei gereiht.