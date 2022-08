Millionen-Projekt: Puch trotzt der Teuerung

Es wird knapp, aber es schaut gut aus“, sagt Helmut Klose. Der Pucher Ortschef will pünktlich zum Ferienende die neue schulische Nachmittagsbetreuung samt Raum für eine siebte Kindergartengruppe eröffnen. „Mitte März lief noch die Bauverhandlung, am 12. September sollen die Kinder schon in den Räumen sitzen“, hofft Klose.