Höjlund zu Atalanta? Noch bleibt Sturm ruhig

Am längeren Ast

Fakt ist: Newcastle, Brügge, Celta de Vigo, Bologna, ein Rattenschwanz von deutschen Klubs und eben Bergamo haben auf den Wikinger ein Auge geworfen. „Vom Atalanta-Interesse weiß ich, sie haben sich bei mir über Höjlund erkundigt“, sagt Berater Max Hagmayr, der in Italien seit jeher gut vernetzt ist. Heute in einer Woche schließt das Transferfenster in Österreich.