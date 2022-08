Patienten: „Ärztezentrum ist hier fehl am Platz“

Der beliebte Allgemeinmediziner in der Nordrandsiedlung, der in Pension geht und nicht nachbesetzt wird, sorgte für viel Wirbel - wir berichteten. Doch nun sind neue Details bekannt geworden. Denn aus der Gruppenpraxis, in die die Patienten von Dr. Kellner jetzt ausweichen müssen, wird ein Primärversorgungszentrum (PVE). Künftig werden dort also drei Ärzte mindestens 50 Stunden pro Woche ordinieren.