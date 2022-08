„Ordination darf nicht eingespart werden“

Wien braucht dringend mehr Kassenärzte

Gemessen an der Bevölkerung, hat Wien heute um 20 Prozent weniger Kassenärzte als 2010. Bei Kinderärzten ist die Lage noch dramatischer. Gleich in mehreren Bezirken ordiniert lediglich ein Mediziner. Und auch der Blick in die Zukunft ist düster: Bezug nehmend auf die zu erwartende demografische Entwicklung in der Stadt geht das WIFO von einem Anstieg des gesamten Ärztebedarfs von 18 Prozent bis zum Jahr 2030 aus.