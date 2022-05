Neues Ärztezentrum in Wien für Kassenpatienten

Noch braucht man etwas Fantasie, um sich die 470 Quadratmeter große Ordination in der Wiedner Hauptstraße 120-124 fertig vorzustellen. Überall wuseln die Handwerker herum. Im Oktober soll hier das nächste Primärversorgungszentrum Wien eröffnen. Die drei Notärzte Florian Mölzer, Florian Oprescu und Moritz Rauch betreiben es und gehen damit neue Wege. „Wir arbeiten in der Notaufnahme. Einen Kundenstock nehmen wir also nicht mit“, so Mölzer.