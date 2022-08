„Goschad“, „wüd“ „gschpoasi“ und „rewölisch“

Burgenländische Nettigkeit

Die Idee kam ihnen, weil Hianzisch, also die ursprüngliche Sprache ihrer Großeltern und Eltern, immer mehr in Vergessenheit gerät: „Dialektwörter haben eine kraftvolle Wirkung. Mit einem herzlich-deftigen Spruch kann man Zeitgenossen wunderbar die Meinung geigen. Nichts streichelt aber auch die Seele so sehr wie eine burgenländische Nettigkeit.“ Oft reichten schon Anreden wie „Liabsta Bruida“, „Goade söh“ oder „Ollitoghöd“.